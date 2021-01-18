Суд приговорил аспиранта МГУ Азата Мифтахова к 6 годам колонии

7 февраля 2019 г. полиция отпустила Мифтахова и сразу задержала по другому уголовному делу — делу о поджоге офиса «Единой России» в Ховрино в январе 2018 г. Тогда в здании было разбито окно, туда была брошена дымовая шашка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство). Изначально Ейкин во время следствия заявлял, что не знаком с Мифтаховым. Кроме того, Горбань утверждала, что Мифтахов в акции не участвовал.