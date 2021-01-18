Суд приговорил аспиранта МГУ Азата Мифтахова к 6 годам колонии
Головинский суд Москвы признал виновным в нападении на офис «Единой России» аспиранта МГУ Азата Мифтахова и приговорил его к шести годам колонии, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
«Признать Мифтахова Азата Фанисовича виновным в хулиганстве группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти с применением предметов, используемых в качестве оружия, и назначить ему 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — огласил приговор судья. Двух других фигурантов дела - Елену Горбань и Андрея Ейкина - приговорили к четырем и двум годам колонии условно.
По словам судьи, Ейкин признал свою вину. Он также снимал акцию на видео Горбань признала свою вину частично, в частности, что разбила молотком окно офиса «Единой России»
Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов был задержан в феврале 2019 г. по уголовному делу о незаконном изготовлении взрывчатых веществ (часть 1 статьи 223 УК). Дело было заведено после обнаружения в Балашихе взрывного устройства. Мифтахов заявлял о пытках силовиками, об этом факте также заявляли правозащитники. Правоохранители отрицают применение пыток.
7 февраля 2019 г. полиция отпустила Мифтахова и сразу задержала по другому уголовному делу — делу о поджоге офиса «Единой России» в Ховрино в январе 2018 г. Тогда в здании было разбито окно, туда была брошена дымовая шашка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство). Изначально Ейкин во время следствия заявлял, что не знаком с Мифтаховым. Кроме того, Горбань утверждала, что Мифтахов в акции не участвовал.
По словам адвоката Мифтахова Светланы Сидоркиной, следствие строило свои доводы по Мифтахову на основании показаний неизвестных свидетелей. Один из них утверждал, что видел момент поджога офиса. Сам Мифтахов называл дело политически мотивированным.