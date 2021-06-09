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Опрос показал долю не читающих книги россиян

Ведомости

Около трети — 30% — жителей России не читали книги за последние полгода, к такому выводу пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в результате опроса, в котором участвовали 1600 респондентов старше 18 лет. 

«Около трети опрошенных (30%) за последние полгода не прочитали ни одной книги», — говорится в сообщении центра. Эта группа наиболее многочисленна среди мужчин (36%), людей, не пользующихся интернетом (48%), имеющих неполное среднее или среднее образование (48%) и селян (46%). Большинство — 44% — респондентов сообщили, что за последние полгода прочитали от одной до пяти книг, 25% — пять и более книг. 

По данным ВЦИОМ, самые популярные писатели среди россиян — Дарья Донцова, Борис Акунин, Захар Прилепин, Виктор Пелевин и Татьяна Устинова. 

Ранее «Яндекс» представил результаты опроса, согласно которому самой популярной книгой среди россиян за год стал роман «Непобедимое солнце» Виктора Пелевина. Любимым писателем большинство участников опроса назвали Михаила Булгакова, любимым поэтом — Александра Пушкина. Больше половины — 54% — россиян предпочитают читать бумажные книги, 30% читают электронные версии, 15% — слушают аудиокниги, говорится в исследовании.

Ранее по теме: «Яндекс» назвал популярные книги россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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