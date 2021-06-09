Опрос показал долю не читающих книги россиян

«Около трети опрошенных (30%) за последние полгода не прочитали ни одной книги», — говорится в сообщении центра. Эта группа наиболее многочисленна среди мужчин (36%), людей, не пользующихся интернетом (48%), имеющих неполное среднее или среднее образование (48%) и селян (46%). Большинство — 44% — респондентов сообщили, что за последние полгода прочитали от одной до пяти книг, 25% — пять и более книг.