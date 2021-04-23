«Яндекс» назвал любимые книги россиян
Самой популярной книгой россиян за год стал роман «Непобедимое солнце» Виктора Пелевина, показал опрос «Яндекса» ко Всемирному дню книг, отмечаемому 23 апреля. Любимым писателем большинство участников опроса назвало Михаила Булгакова, любимым поэтом — Александра Пушкина.
В топ-5 книжных новинок за последний год, которые пользователи искали в «Яндексе», вошли:
«Непобедимое солнце» Виктора Пелевина;
«Тревожные люди» Фредрика Бакмана;
«Исповедь узницы подземелья» Кати Мартыновой;
«Эшелон на Самарканд» Гузель Яхиной;
«Просто Маса» Бориса Акунина.
Больше половины – 54% — россиян предпочитают читать бумажные книги, 30% читают электронные версии, 15% — случают аудиокниги, говорится в исследовании.
По данным опроса, чаще всего россияне читают вечером или ночью – 74% в будние дни -58%. Опрошенные в основном покупают книги в магазине или скачивают в интернете, реже берут в библиотеке. При выборе новой книги респонденты просматривают подборки в интернете или спрашивают совета у друзей.
Кроме Пушкина любимыми поэтами россияне чаще всего называют Сергея Есенина и Михаила Лермонтова. Среди любимых писателей – Михаил Булгаков, Федор Достоевский и Стивен Кинг. Среди любимых жанров: детективы, фантастика и приключения. Реже всего опрошенные читают любовные романы, боевики и бизнес-литературу.