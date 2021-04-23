«Яндекс» назвал любимые книги россиян

По данным опроса, чаще всего россияне читают вечером или ночью – 74% в будние дни -58%. Опрошенные в основном покупают книги в магазине или скачивают в интернете, реже берут в библиотеке. При выборе новой книги респонденты просматривают подборки в интернете или спрашивают совета у друзей.