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УЕФА отстранил российского арбитра Лапочкина от судейства на 10 лет

Ведомости

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил российского арбитра Сергея Лапочкина от судейской деятельности на 10 лет, следует из материалов на сайте организации.

«Отстранить господина Сергея Лапочкина от осуществления любой судейской деятельности на национальном и международном уровнях в течение десяти лет с даты, когда она была временно запрещена (т.е. 25 марта 2021 года)», — говорится в решении контрольного, этического и дисциплинарного органа УЕФА.

Лапочкин признан нарушившим статьи 11.2 (а), 12.2 (а) и 12.2 (d) дисциплинарных правил УЕФА.

Статьи подразумевают участие в мошенничестве или коррупции, в оказании незаконного или ненадлежащего влияния на ход или результат матча для получения выгоды и сокрытии от УЕФА своих действий.

Ранее «РИА Новости» сообщало, что арбитр был отстранен в связи с расследованием по матчу второго квалификационного раунда Лиги Европы между латвийским «Вентспилсом» и французским «Бордо» в 2018 г. «По версии УЕФА, на Лапочкина выходили некие люди с желанием повлиять на исход матча. Лапочкин не согласился, но при этом не сообщил об инциденте в соответствующий орган УЕФА», – рассказал источник агентства.

УЕФА также обратился к Международной федерации футбола (FIFA) с просьбой распространить запрет Лапочкину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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