УЕФА отстранил российского арбитра Лапочкина от судейства на 10 лет

Ранее «РИА Новости» сообщало, что арбитр был отстранен в связи с расследованием по матчу второго квалификационного раунда Лиги Европы между латвийским «Вентспилсом» и французским «Бордо» в 2018 г. «По версии УЕФА, на Лапочкина выходили некие люди с желанием повлиять на исход матча. Лапочкин не согласился, но при этом не сообщил об инциденте в соответствующий орган УЕФА», – рассказал источник агентства.