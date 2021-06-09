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Московские власти допустили создание зон для привитых от коронавируса

Ведомости

В будущем в общественных местах Москвы могут быть созданы специальные зоны для людей, которые прошли вакцинацию от коронавируса, заявил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в ходе передачи «Пятая студия» на телеканале «Россия-24»

«Я думаю, наверное, такие механизмы вполне возможны к реализации в нашей жизни», — сказал Данчиков, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по «Интерфакс»).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил столичным предпринимателям создать в ресторанах зоны для привитых от коронавируса посетителей.

3 июня статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Минпромторг обсудит идею создания в ресторанах зон для привитых от коронавируса людей.

Вопрос о том, надо ли разделять кафе на зоны для привитых и не привитых от коронавируса посетителей, он назвал интересным и предложил провести соответствующий опрос среди населения.

Ранее по теме: Минпромторг обсудит идею создания в ресторанах зон для привитых от COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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