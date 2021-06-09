Московские власти допустили создание зон для привитых от коронавируса
В будущем в общественных местах Москвы могут быть созданы специальные зоны для людей, которые прошли вакцинацию от коронавируса, заявил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в ходе передачи «Пятая студия» на телеканале «Россия-24»
«Я думаю, наверное, такие механизмы вполне возможны к реализации в нашей жизни», — сказал Данчиков, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по «Интерфакс»).
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил столичным предпринимателям создать в ресторанах зоны для привитых от коронавируса посетителей.
3 июня статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Минпромторг обсудит идею создания в ресторанах зон для привитых от коронавируса людей.
Вопрос о том, надо ли разделять кафе на зоны для привитых и не привитых от коронавируса посетителей, он назвал интересным и предложил провести соответствующий опрос среди населения.