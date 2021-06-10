Мурашко призвал ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу

По данным оперштаба на 9 июня, первую из двух доз вакцины от коронавируса в России получили почти 17,7 млн человек, или 12,25% населения. Обе дозы — более 13,6 млн граждан, или 9,32% граждан. Массовая вакцинация в стране стартовала 18 января. На данный момент людям доступны четыре отечественных препарата: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».