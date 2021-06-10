Мурашко призвал ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу
Угроза развития пандемии коронавируса сохраняется, поэтому нужно ускорить формирование популяционного иммунитета, сообщил ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.
«Сегодня мы можем вернуться и к вопросам развития здравоохранения, и плановой повестки, несмотря на то что угроза развития пандемии еще сохраняется. Перед нами стоит задача ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу», — сказал Мурашко.
По данным оперштаба на 9 июня, первую из двух доз вакцины от коронавируса в России получили почти 17,7 млн человек, или 12,25% населения. Обе дозы — более 13,6 млн граждан, или 9,32% граждан. Массовая вакцинация в стране стартовала 18 января. На данный момент людям доступны четыре отечественных препарата: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».
По данным на 9 июня, в России за сутки выявили 10 407 случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии – 5 156 250. Выздоровели от вируса 4 761 899 человек, погибли – 124 895. По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на шестом месте в мире по заболеваемости коронавирусом.