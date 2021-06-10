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Мурашко призвал ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу

Ведомости

Угроза развития пандемии коронавируса сохраняется, поэтому нужно ускорить формирование популяционного иммунитета, сообщил ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

«Сегодня мы можем вернуться и к вопросам развития здравоохранения, и плановой повестки, несмотря на то что угроза развития пандемии еще сохраняется. Перед нами стоит задача ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу», — сказал Мурашко.

По данным оперштаба на 9 июня, первую из двух доз вакцины от коронавируса в России получили почти 17,7 млн человек, или 12,25% населения. Обе дозы — более 13,6 млн граждан, или 9,32% граждан. Массовая вакцинация в стране стартовала 18 января. На данный момент людям доступны четыре отечественных препарата: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».

По данным на 9 июня, в России за сутки выявили 10 407 случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии – 5 156 250. Выздоровели от вируса 4 761 899 человек, погибли – 124 895. По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на шестом месте в мире по заболеваемости коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных