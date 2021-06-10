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Суд арестовал застрелившего двух приставов в Сочи мужчину

Ведомости

Центральный районный суд Сочи арестовал Вартана Кочьяна, застрелившего в Адлере двух судебных приставов, пришедших выселять его из незаконно построенного жилья. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

«Суд принял решение об удовлетворении ходатайства следствия и избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца до 09.08.2021 включительно», — говорится в сообщении. Отмечается, что на решение об аресте оказал влияние особо тяжкий характер преступления и поведение Кочьяна после инцидента. В частности, он не принял мер по оказанию помощи раненым, а также не раскаялся в содеянном.

Инцидент с гибелью двух приставов в Адлерском районе Сочи произошел 9 июня. По данным следствия, 60-летний Вартан Кочьян «на почве неприязненных отношений» к приставам, пришедшим выселять его из признанной судом незаконной постройки, выстрелил в них несколько раз из ружья. Они скончались на месте. Третий пострадавший — технический специалист — был ранен, ему оказана помощь.

Кочьяну предъявили обвинение по ст.295 УК РФ (посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих правосудие) и ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушении на убийство двух и более лиц). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Кочьян является владельцем гаража и трехэтажного здания на участке вблизи моря. В 2020 г. суд признал оба строения незаконными и постановил их снести. Кочьян в видеообращении сразу после убийства рассказал, что пытался узаконить объекты, но не смог; он был не согласен с решением о демонтаже. По утверждению мужчины, у него возник конфликт с приставами, который окончился стрельбой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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