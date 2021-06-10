Суд арестовал застрелившего двух приставов в Сочи мужчину
Центральный районный суд Сочи арестовал Вартана Кочьяна, застрелившего в Адлере двух судебных приставов, пришедших выселять его из незаконно построенного жилья. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.
«Суд принял решение об удовлетворении ходатайства следствия и избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца до 09.08.2021 включительно», — говорится в сообщении. Отмечается, что на решение об аресте оказал влияние особо тяжкий характер преступления и поведение Кочьяна после инцидента. В частности, он не принял мер по оказанию помощи раненым, а также не раскаялся в содеянном.
Инцидент с гибелью двух приставов в Адлерском районе Сочи произошел 9 июня. По данным следствия, 60-летний Вартан Кочьян «на почве неприязненных отношений» к приставам, пришедшим выселять его из признанной судом незаконной постройки, выстрелил в них несколько раз из ружья. Они скончались на месте. Третий пострадавший — технический специалист — был ранен, ему оказана помощь.
Кочьяну предъявили обвинение по ст.295 УК РФ (посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих правосудие) и ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушении на убийство двух и более лиц). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Кочьян является владельцем гаража и трехэтажного здания на участке вблизи моря. В 2020 г. суд признал оба строения незаконными и постановил их снести. Кочьян в видеообращении сразу после убийства рассказал, что пытался узаконить объекты, но не смог; он был не согласен с решением о демонтаже. По утверждению мужчины, у него возник конфликт с приставами, который окончился стрельбой.