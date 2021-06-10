Суд арестовал застрелившего двух приставов в Сочи мужчину

Кочьян является владельцем гаража и трехэтажного здания на участке вблизи моря. В 2020 г. суд признал оба строения незаконными и постановил их снести. Кочьян в видеообращении сразу после убийства рассказал, что пытался узаконить объекты, но не смог; он был не согласен с решением о демонтаже. По утверждению мужчины, у него возник конфликт с приставами, который окончился стрельбой.