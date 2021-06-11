В Роспотребнадзоре назвали редкий симптом у перебовлевших коронавирусом
Одним из редких симптомов, с которым сталкиваются люди, переболевшие коронавирусом, является онемение конечностей, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«На онемение конечностей или снижение их чувствительности при постковидном синдроме жалуются менее 8% пациентов», — заявила она «РИА Новостям».
По словам Пшеничной, появление такого симптома может быть обусловлено снижением питания нервных волокон в острый период COVID-19. Также возникновению подобного эффекта могут способствовать сопутствующие заболевания у пациентов — например, сахарный диабет.
Ранее сегодня Пшеничная рассказала о наличии проблем со слухом вследствие заложенности ушей у людей с коронавирусом. По ее словам, в среднем такой симптом встречается у каждого пятого пациента и является «обратимым и неспецифическим».
По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии коронавирусом заразились около 175 млн жителей планеты. Из них свыше 3,7 млн скончались. В России инфекцию обнаружили более чем у 5 млн граждан, из которых умерли свыше 125 тыс.