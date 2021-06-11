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В Роспотребнадзоре рассказали о появлении проблем со слухом при COVID-19

Ведомости

У части пациентов с коронавирусом появляется заложенность ушей, которая приводит к снижению слуха, симптом можно вылечить, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

«Заложенность ушей, которая приводит к снижению слуха, при COVID-19 встречается, в среднем у 18-23% пациентов. Симптом этот обратимый и неспецифический», — рассказала Пшеничная.

По ее словам, остаточные явления этого симптома могут наблюдаться еще несколько недель после выздоровления. В единичных случаях после коронавирус может произойти острая нейросенсорная потеря слуха. Точная причина этой болезни неизвестна, но считается, что ее может спровоцировать вирусная инфекция, в том числе коронавирус. «Предполагается, что гипоксия слухового центра в случае тяжелого течения заболевания, а также применение некоторых лекарственных препаратов может способствовать развитию этого состояния. Эту патологию можно легко пропустить, если пациент длительное время находится в реанимационном отделении», — рассказала Пшеничная.

В октябре прошлого года ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального госпиталя горла, носа и уха выяснили, что пациенты с коронавирусом могут испытывать звон и шум в ушах — тиннитус — и в дальнейшем потерять слух. При этом тиннитус и проблемы со слухом сами по себе не означают заражения коронавирусом и могут сопровождать и другие заболевания, писал Express со ссылкой на ученых.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных