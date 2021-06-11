В Роспотребнадзоре рассказали о появлении проблем со слухом при COVID-19

По ее словам, остаточные явления этого симптома могут наблюдаться еще несколько недель после выздоровления. В единичных случаях после коронавирус может произойти острая нейросенсорная потеря слуха. Точная причина этой болезни неизвестна, но считается, что ее может спровоцировать вирусная инфекция, в том числе коронавирус. «Предполагается, что гипоксия слухового центра в случае тяжелого течения заболевания, а также применение некоторых лекарственных препаратов может способствовать развитию этого состояния. Эту патологию можно легко пропустить, если пациент длительное время находится в реанимационном отделении», — рассказала Пшеничная.