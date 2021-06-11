В Роспотребнадзоре рассказали о появлении проблем со слухом при COVID-19
У части пациентов с коронавирусом появляется заложенность ушей, которая приводит к снижению слуха, симптом можно вылечить, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.
«Заложенность ушей, которая приводит к снижению слуха, при COVID-19 встречается, в среднем у 18-23% пациентов. Симптом этот обратимый и неспецифический», — рассказала Пшеничная.
По ее словам, остаточные явления этого симптома могут наблюдаться еще несколько недель после выздоровления. В единичных случаях после коронавирус может произойти острая нейросенсорная потеря слуха. Точная причина этой болезни неизвестна, но считается, что ее может спровоцировать вирусная инфекция, в том числе коронавирус. «Предполагается, что гипоксия слухового центра в случае тяжелого течения заболевания, а также применение некоторых лекарственных препаратов может способствовать развитию этого состояния. Эту патологию можно легко пропустить, если пациент длительное время находится в реанимационном отделении», — рассказала Пшеничная.
В октябре прошлого года ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального госпиталя горла, носа и уха выяснили, что пациенты с коронавирусом могут испытывать звон и шум в ушах — тиннитус — и в дальнейшем потерять слух. При этом тиннитус и проблемы со слухом сами по себе не означают заражения коронавирусом и могут сопровождать и другие заболевания, писал Express со ссылкой на ученых.