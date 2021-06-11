В Свердловской области возбудили третье уголовное дело после смертельного ДТП

«По факту случившегося были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц), ч.3 ст. 266 УК РФ (недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц) и по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении. Впоследствии эти уголовные дела были объединены в одно производство.