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В Свердловской области возбудили третье уголовное дело после смертельного ДТП

Ведомости

Третье уголовное дело — ч.3 ст. 266 УК РФ — возбуждено в Свердловской области после ДТП с автобусом, в результате которого погибли семь человек, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

«По факту случившегося были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц), ч.3 ст. 266 УК РФ (недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц) и по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении. Впоследствии эти уголовные дела были объединены в одно производство.

По данным ведомства, утром 10 июня в поселке Горный Свердловской области автобус ПАЗ, перевозивший пассажиров, въехал в ворота КПП местного предприятия. Шесть человек, находившихся на его территории, погибли на месте, позже от полученных травм скончался еще один пострадавший. По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность автобуса. В настоящий момент задержаны трое подозреваемых — 56-летний водитель, 61-летний механик и 67-летний директор автопредприятия, на балансе которого находится автобус.

Ранее по теме: Число погибших в ДТП с автобусом в Свердловской области выросло до семи

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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