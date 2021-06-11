Число погибших в ДТП с автобусом в Свердловской области выросло до семи

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее смерть по неосторожности смерть двух и более лиц).