Число погибших в ДТП с автобусом в Свердловской области выросло до семи
Один пострадавший в ДТП с автобусом в Свердловской области скончался, число погибших в аварии выросло до семи, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.
«Один пострадавший скончался», — сообщили в Минздраве. По данным министерства, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней степени тяжести.
10 июня в поселке Горный Свердловской области водитель автобуса с несколькими десятками пассажиров наехал на людей, которые шли на работу на одно из местных предприятий. По данным Следственного комитета, находившийся за рулем мужчина потерял управление в результате неисправности автобуса. Погибли шестеро пешеходов, еще пятеро получили травмы. В общей сложности пострадали 15 человек.
По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее смерть по неосторожности смерть двух и более лиц).