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В Свердловской области шесть человек погибли в ДТП с автобусом

Ведомости

Служебный автобус протаранил ворота предприятия в городе Лесной в Свердловской области и сбил людей на остановке, в результате шесть человек погибли и около 15 получили травмы, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД региона Валерия Горелых.

«Погибли шесть человек и порядка 15, предварительно, получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи», — рассказал Горелых. По предварительным данным, у служебного автобуса отказали тормоза. Источник издания также сообщил об отказе тормозов.

«По предварительным данным, автобус не прошел своевременно обслуживание, и у него отказали тормоза. Водителю не удалось удержать машину, и та вылетела на остановку», — сообщил собеседник агентства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных