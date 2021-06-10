В Свердловской области шесть человек погибли в ДТП с автобусом

Служебный автобус протаранил ворота предприятия в городе Лесной в Свердловской области и сбил людей на остановке, в результате шесть человек погибли и около 15 получили травмы, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД региона Валерия Горелых.