В Свердловской области шесть человек погибли в ДТП с автобусом
Служебный автобус протаранил ворота предприятия в городе Лесной в Свердловской области и сбил людей на остановке, в результате шесть человек погибли и около 15 получили травмы, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД региона Валерия Горелых.
«Погибли шесть человек и порядка 15, предварительно, получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи», — рассказал Горелых. По предварительным данным, у служебного автобуса отказали тормоза. Источник издания также сообщил об отказе тормозов.
«По предварительным данным, автобус не прошел своевременно обслуживание, и у него отказали тормоза. Водителю не удалось удержать машину, и та вылетела на остановку», — сообщил собеседник агентства.