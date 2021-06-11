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Путин подписал закон о бесплатном газопроводе до земельных участков

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном подключении населения к газу за счет надбавок к тарифам на транспортировку газа. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с принятым документом в России будет введен сам институт единого оператора газификации. Им станет собственник Единой системы газоснабжения — «Газпром» и его компании. Там, где он не присутствует, региональным оператором газификации будет наиболее крупная организация, «не являющаяся единым оператором газификации».

«Финансовые средства, полученные в результате специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительным организациям от потребителей услуг по транспортировке газа, за исключением населения, могут быть источником затрат на проведение мероприятий по технологическому присоединению, в том числе, расходов на строительство и реконструкцию необходимых для технологического присоединения объектов капитального строительства», — говорится в документе.

Кроме того, операторы газификации смогут привлекать средства через механизмы льготных кредитов и займов.

Изменения приняты во исполнение поручения президента России Владимира Путина. Подразумевается, что догазификация регионов продлится до 2023 г.

Президент Путин в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию 21 апреля поручил правительству совместно с регионами разработать план газификации в населенных пунктах страны. Благоустройство городов и поселков он назвал одним из самых важных направлений развития регионов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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