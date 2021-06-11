Путин подписал закон о бесплатном газопроводе до земельных участков

«Финансовые средства, полученные в результате специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительным организациям от потребителей услуг по транспортировке газа, за исключением населения, могут быть источником затрат на проведение мероприятий по технологическому присоединению, в том числе, расходов на строительство и реконструкцию необходимых для технологического присоединения объектов капитального строительства», — говорится в документе.