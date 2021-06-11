Путин подписал закон о бесплатном газопроводе до земельных участков
Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном подключении населения к газу за счет надбавок к тарифам на транспортировку газа. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В соответствии с принятым документом в России будет введен сам институт единого оператора газификации. Им станет собственник Единой системы газоснабжения — «Газпром» и его компании. Там, где он не присутствует, региональным оператором газификации будет наиболее крупная организация, «не являющаяся единым оператором газификации».
«Финансовые средства, полученные в результате специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительным организациям от потребителей услуг по транспортировке газа, за исключением населения, могут быть источником затрат на проведение мероприятий по технологическому присоединению, в том числе, расходов на строительство и реконструкцию необходимых для технологического присоединения объектов капитального строительства», — говорится в документе.
Кроме того, операторы газификации смогут привлекать средства через механизмы льготных кредитов и займов.
Изменения приняты во исполнение поручения президента России Владимира Путина. Подразумевается, что догазификация регионов продлится до 2023 г.
Президент Путин в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию 21 апреля поручил правительству совместно с регионами разработать план газификации в населенных пунктах страны. Благоустройство городов и поселков он назвал одним из самых важных направлений развития регионов.