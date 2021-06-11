Власти Москвы усилят контроль за соблюдением мер по коронавирусу в праздники
Власти Москвы увеличат количество проверок соблюдения столичными предприятиями мер по профилактике коронавируса в праздничные дни, сообщил журналистам руководитель городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
«Сейчас три дня выходных, проверки в Москве, их количество будет увеличено», — сказал Немерюк (цитата по «РИА Новости»). Он предупредил о «высоких штрафных санкциях» за подобные нарушения и отметил, что проверки затронут в том числе летние веранды ресторанов. По словам главы департамента, в Москве приостановлена деятельность ряда заведений в связи с несоблюдением в них социальной дистанции.
Ранее начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков заявил, что власти Москвы усилили контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Он напомнил, что за нарушение требований предусмотрен штраф от 4 до 5 тыс. руб. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе не планируется вводить локдаун в связи с распространением коронавируса.
По данным оперативного штаба на 11 июня, в Москве за последние сутки выявили 5853 новых случая коронавируса, 3061 человек выздоровел, 60 — умерли. Всего в городе зарегистрировано более 1,2 млн случаев заражения и свыше 20 тыс. летальных исходов. По суточному приросту и общему числу случаев коронавируса Москва занимает первое место среди регионов России.