Власти Москвы усилят контроль за соблюдением мер по коронавирусу в праздники

«Сейчас три дня выходных, проверки в Москве, их количество будет увеличено», — сказал Немерюк (цитата по «РИА Новости»). Он предупредил о «высоких штрафных санкциях» за подобные нарушения и отметил, что проверки затронут в том числе летние веранды ресторанов. По словам главы департамента, в Москве приостановлена деятельность ряда заведений в связи с несоблюдением в них социальной дистанции.