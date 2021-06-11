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Власти Москвы усилят контроль за соблюдением мер по коронавирусу в праздники

Ведомости

Власти Москвы увеличат количество проверок соблюдения столичными предприятиями мер по профилактике коронавируса в праздничные дни, сообщил журналистам руководитель городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Сейчас три дня выходных, проверки в Москве, их количество будет увеличено», — сказал Немерюк (цитата по «РИА Новости»). Он предупредил о «высоких штрафных санкциях» за подобные нарушения и отметил, что проверки затронут в том числе летние веранды ресторанов. По словам главы департамента, в Москве приостановлена деятельность ряда заведений в связи с несоблюдением в них социальной дистанции. 

Ранее начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков заявил, что власти Москвы усилили контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Он напомнил, что за нарушение требований предусмотрен штраф от 4 до 5 тыс. руб. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе не планируется вводить локдаун в связи с распространением коронавируса.

По данным оперативного штаба на 11 июня, в Москве за последние сутки выявили 5853 новых случая коронавируса, 3061 человек выздоровел, 60 — умерли. Всего в городе зарегистрировано более 1,2 млн случаев заражения и свыше 20 тыс. летальных исходов. По суточному приросту и общему числу случаев коронавируса Москва занимает первое место среди регионов России.

Ранее по теме: Власти Москвы попросили жителей сократить социальные контакты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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