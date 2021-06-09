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Власти Москвы попросили жителей сократить социальные контакты

Ведомости

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова обратилась к жителям столицы с просьбой ограничить социальные контакты, соблюдать дистанцию, не заниматься самолечением при появлении признаков простуды, а также носить маски и перчатки. Она объяснила, что именно из-за несоблюдения этих требований в городе сейчас наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.

«Эпидемиологи связывают рост заболеваемости с несоблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Мэр сегодня уже объявил, что никаких ограничительных мер, тем более локдаунов, вводиться не будет. В этих условиях основная нагрузка ложится на медицинский персонал», — сказала она (цитата по ТАСС).

Ракова также напомнила гражданам о необходимости прохождения добровольной вакцинации от COVID-19. По словам заммэра, российские препараты от коронавируса уже доказали свою безопасность и эффективность.

Ракова добавила, что до конца текущей недели число коек для пациентов с коронавирусом в Москве увеличат с 12 500 до 14 000. Также из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в столице откроют еще два центра компьютерной томографии.

Сегодня оперштаб сообщил, что за последние сутки в Москве выявили 4124 случая заболевания коронавирусом — максимум с 16 января этого года. В целом по стране COVID-19 обнаружили у 10 407 человек, что является рекордным показателем с 7 марта. За время пандемии вирус подтвердился почти у 5,2 млн россиян. Из них почти 125 тыс. умерли.

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти Москвы не планируют вводить локдаун в городе в связи с ростом случаев коронавируса. В то же время начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков сообщил об усилении контроля за ношением масок и перчаток в общественных местах.

Ранее по теме: Власти Москвы усилили контроль за ношением масок и перчаток

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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