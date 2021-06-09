Власти Москвы усилили контроль за ношением масок и перчаток
Власти Москвы усилили контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, заявил журналистам начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
«Эпидемиологическая обстановка в Москве ухудшается, количество заболевших растет. В этой связи с сегодняшнего дня усиливается контроль за использованием гражданами средств индивидуальной защиты в общественных местах», — сказал Данчиков (цитата по «РИА Новости»). Он напомнил, что за нарушение требований предусмотрен штраф от 4 до 5 тыс. руб.
По данным оперативного штаба на 9 июня, в Москве за последние сутки выявили 4124 новых случая коронавируса — максимальное количество с 16 января. За сутки 2311 человек выздоровели, 58 — умерли. Всего в городе зарегистрировано более 1,2 млн случаев заражения и свыше 20 тыс. летальных исходов. По суточному приросту и общему числу случаев коронавируса Москва занимает первое место среди регионов России.
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что периодические подъемы заболеваемости коронавирусной инфекцией будут наблюдаться до тех пор, пока граждане не будут повсеместно соблюдать меры профилактики. Циркуляции различных респираторных вирусов, по ее словам, также способствует дождливая прохладная погода. Вывод о том, что Россия находится на пороге нового подъема заболеваемости, является неверным, добавила она.