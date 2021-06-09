Власти Москвы усилили контроль за ношением масок и перчаток

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что периодические подъемы заболеваемости коронавирусной инфекцией будут наблюдаться до тех пор, пока граждане не будут повсеместно соблюдать меры профилактики. Циркуляции различных респираторных вирусов, по ее словам, также способствует дождливая прохладная погода. Вывод о том, что Россия находится на пороге нового подъема заболеваемости, является неверным, добавила она.