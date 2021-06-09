В Роспотребнадзоре объяснили рост заболеваемости COVID-19
Периодические подъемы заболеваемости коронавирусной инфекцией в России будут наблюдаться до тех пор, пока россияне не будут повсеместно соблюдать меры профилактики, заявила журналистам заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Нечасто видишь соблюдение мер предосторожности в общественном транспорте, на предприятиях, в различных общественных местах. Если эти обстоятельства будут сохраняться, то периодические подъемы заболеваемости вполне объяснимы и будут наблюдаться и сейчас, и далее», — сказала Пшеничная (цитата по ТАСС). Она отметила, что многие россияне продолжают игнорировать меры предосторожности, не осознают необходимость вакцинации и способствуют циркуляции вируса среди населения. Эпидемиолог подчеркнула, что иммунитет к коронавирусу у переболевших снижается, а те, кто еще не болел, не очень активно вакцинируются. Это отдаляет момент достижения коллективного иммунитета.
Циркуляции различных респираторных вирусов, по ее словам, также способствует дождливая прохладная погода. Подъемы заболеваемости эпидемиолог назвала закономерными для процесса стабилизации. Вывод о том, что Россия находится на пороге нового подъема заболеваемости, является неверным.
По данным оперативного штаба на 9 июня, в России за последние сутки выявили 10 407 новых случаев коронавируса — это максимальное количество с 7 марта, тогда было зафиксировано 10 253 случая. За сутки 9814 человек выздоровели, 399 — умерли. Всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заражения и свыше 124 тыс. летальных исходов.