В Роспотребнадзоре объяснили рост заболеваемости COVID-19

«Нечасто видишь соблюдение мер предосторожности в общественном транспорте, на предприятиях, в различных общественных местах. Если эти обстоятельства будут сохраняться, то периодические подъемы заболеваемости вполне объяснимы и будут наблюдаться и сейчас, и далее», — сказала Пшеничная (цитата по ТАСС). Она отметила, что многие россияне продолжают игнорировать меры предосторожности, не осознают необходимость вакцинации и способствуют циркуляции вируса среди населения. Эпидемиолог подчеркнула, что иммунитет к коронавирусу у переболевших снижается, а те, кто еще не болел, не очень активно вакцинируются. Это отдаляет момент достижения коллективного иммунитета.