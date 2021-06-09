В России впервые с марта выявили более 10000 случаев коронавируса за сутки
В России за последние сутки коронавирус выявили у 10 407 человек, следует из статистики оперштаба на 9 июня. Впервые с марта в стране выявили более 10 тыс. случаев коронавируса. Это максимальное количество с 7 марта, тогда было зафиксировано 10 253 случая. Скончались за сутки 399 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 156 250. Умерли за все время пандемии 124 895 человек.
Вчера, 8 июня, оперштаб сообщил о 9977 новых случаях.
В Москве за сутки выявили 4124 случая заражения коронавирусом, выздоровели 2311 человек, скончались 58 пациентов. В Москве всего 1 209 214 случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+852), Московская (+781), Нижегородская (+167) и Ростовская (+154) области.
За сутки в России полностью выздоровели 9814 человек. Общее число выздоровевших возросло до 4 761 899. Продолжают лечение 269 456.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 174 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,7 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 33,3 млн случаев, Индии (более 29 млн), Бразилии (свыше 17 млн), Франции (более 5,7 млн) и Турции (5,3 млн). Россия по этому показателю занимает шестое место в мире.