В России впервые с марта выявили более 10000 случаев коронавируса за сутки

В России за последние сутки коронавирус выявили у 10 407 человек, следует из статистики оперштаба на 9 июня. Впервые с марта в стране выявили более 10 тыс. случаев коронавируса. Это максимальное количество с 7 марта, тогда было зафиксировано 10 253 случая. Скончались за сутки 399 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 156 250. Умерли за все время пандемии 124 895 человек.