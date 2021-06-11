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Власти Москвы заявили о предложении ввести значки для вакцинированных сотрудников

Ведомости

Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк сообщил журналистам, что столичные предприниматели предложили выплачивать премии сделавшим прививку от COVID-19 сотрудникам и раздавать им значки «Я вакцинирован». При этом, по его словам, бизнес предложил носить данные значки в целях информирования граждан. 

«В качестве некоторых нововведений было предложено самими предпринимателями [проводить] стимулирования и выплату премий тем сотрудникам, которые вакцинируются. Предложили они также как один из форматов информирования значок, который могли бы носить сами сотрудники предприятий... на которых написано "Я вакцинирован"», — сказал Немерюк (цитата по ТАСС). 

По итогам встречи с московским бизнесом Немерюк также заявил, что от предпринимателей прозвучало предложение создать в городских кафе и ресторанах зоны для вакцинированных от коронавируса посетителей. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил столичным предпринимателям создать в ресторанах зоны для привитых от коронавируса посетителей. Статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что Минпромторг обсудит эту идею. Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков предположил, что в будущем подобные зоны могут появиться в общественных местах города. 

Ранее по теме: Мэрия Москвы обсудит с бизнесом создание зон для привитых от COVID-19 в кафе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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