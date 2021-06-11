Власти Москвы заявили о предложении ввести значки для вакцинированных сотрудников
Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк сообщил журналистам, что столичные предприниматели предложили выплачивать премии сделавшим прививку от COVID-19 сотрудникам и раздавать им значки «Я вакцинирован». При этом, по его словам, бизнес предложил носить данные значки в целях информирования граждан.
«В качестве некоторых нововведений было предложено самими предпринимателями [проводить] стимулирования и выплату премий тем сотрудникам, которые вакцинируются. Предложили они также как один из форматов информирования значок, который могли бы носить сами сотрудники предприятий... на которых написано "Я вакцинирован"», — сказал Немерюк (цитата по ТАСС).
По итогам встречи с московским бизнесом Немерюк также заявил, что от предпринимателей прозвучало предложение создать в городских кафе и ресторанах зоны для вакцинированных от коронавируса посетителей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил столичным предпринимателям создать в ресторанах зоны для привитых от коронавируса посетителей. Статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что Минпромторг обсудит эту идею. Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков предположил, что в будущем подобные зоны могут появиться в общественных местах города.