Власти Москвы заявили о предложении ввести значки для вакцинированных сотрудников

«В качестве некоторых нововведений было предложено самими предпринимателями [проводить] стимулирования и выплату премий тем сотрудникам, которые вакцинируются. Предложили они также как один из форматов информирования значок, который могли бы носить сами сотрудники предприятий... на которых написано "Я вакцинирован"», — сказал Немерюк (цитата по ТАСС).