Мэрия Москвы обсудит с бизнесом создание зон для привитых от COVID-19 в кафе
Власти Москвы обсудят с представителями бизнеса создание в городских кафе и ресторанах зон для вакцинированных от коронавируса посетителей, сообщил журналистам руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
«Сами предприниматели это предложили. Мы в ближайшее время с ними обсудим, как они видят этот формат, как он может соблюдаться, хватит ли у них сил», — сказал Немерюк (цитата по «Интерфакс»).
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил столичным предпринимателям создать в ресторанах зоны для привитых от коронавируса посетителей. Статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что Минпромторг обсудит эту идею. Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков предположил, что в будущем подобные зоны могут появиться в общественных местах города.
По данным оперативного штаба на 11 июня, в Москве за последние сутки выявили 5853 новых случая коронавируса, 3061 человек выздоровел, 60 — умерли. Всего в городе зарегистрировано более 1,2 млн случаев заражения и свыше 20 тыс. летальных исходов. По суточному приросту и общему числу случаев коронавируса Москва занимает первое место среди регионов России.