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Мэрия Москвы обсудит с бизнесом создание зон для привитых от COVID-19 в кафе

Ведомости

Власти Москвы обсудят с представителями бизнеса создание в городских кафе и ресторанах зон для вакцинированных от коронавируса посетителей, сообщил журналистам руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Сами предприниматели это предложили. Мы в ближайшее время с ними обсудим, как они видят этот формат, как он может соблюдаться, хватит ли у них сил», — сказал Немерюк (цитата по «Интерфакс»). 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил столичным предпринимателям создать в ресторанах зоны для привитых от коронавируса посетителей. Статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что Минпромторг обсудит эту идею. Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков предположил, что в будущем подобные зоны могут появиться в общественных местах города. 

По данным оперативного штаба на 11 июня, в Москве за последние сутки выявили 5853 новых случая коронавируса, 3061 человек выздоровел, 60 — умерли. Всего в городе зарегистрировано более 1,2 млн случаев заражения и свыше 20 тыс. летальных исходов. По суточному приросту и общему числу случаев коронавируса Москва занимает первое место среди регионов России.

Ранее по теме: Минпромторг обсудит идею создания в ресторанах зон для привитых от COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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