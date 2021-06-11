«Спутник Лайт» зарегистрировали в Монголии
Министерство здравоохранения Монголии зарегистрировало российскую однокомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт», сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» Министерством здравоохранения Монголии», — говорится в сообщении фонда.
В феврале Минздрав Монголии также зарегистрировал двухкомпонентную вакцину «Спутник V».
«Спутник Лайт» был зарегистрирован в России в начале мая. Препарат стал четвертой одобренной российскими властями отечественной вакциной от коронавируса. Эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» составляет 79,4% с 28 дня после получения иммунизации.