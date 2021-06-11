«Спутник Лайт» зарегистрировали в Монголии

«Спутник Лайт» был зарегистрирован в России в начале мая. Препарат стал четвертой одобренной российскими властями отечественной вакциной от коронавируса. Эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» составляет 79,4% с 28 дня после получения иммунизации.