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«Спутник Лайт» зарегистрировали в Монголии

Ведомости

Министерство здравоохранения Монголии зарегистрировало российскую однокомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт», сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» Министерством здравоохранения Монголии», — говорится в сообщении фонда.

В феврале Минздрав Монголии также зарегистрировал двухкомпонентную вакцину «Спутник V».

«Спутник Лайт» был зарегистрирован в России в начале мая. Препарат стал четвертой одобренной российскими властями отечественной вакциной от коронавируса. Эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» составляет 79,4% с 28 дня после получения иммунизации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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