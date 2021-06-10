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Минпромторг назвал недостаточными для экспорта объемы производства двух вакцин

Ведомости

Объемы производства российских вакцин от коронавируса «Эпиваккорона» и «Ковивак» пока недостаточны для экспорта, заявил журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Пока – касаемо и «Эпиваккороны», и «Ковивак» – объемы производства сегодня не обеспечивают полностью запрос по выполнению поставок на зарубежные рынки. Но, возможно, это произойдет к концу года», – сказал Мантуров. Он отметил большой интерес к российским вакцинам от коронавируса за рубежом и подчеркнул, что главной задачей является удовлетворение потребностей в вакцинах внутри России.

На сегодняшний день в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт». В январе в стране началась массовая вакцинация от коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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