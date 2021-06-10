Минпромторг назвал недостаточными для экспорта объемы производства двух вакцин
Объемы производства российских вакцин от коронавируса «Эпиваккорона» и «Ковивак» пока недостаточны для экспорта, заявил журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
«Пока – касаемо и «Эпиваккороны», и «Ковивак» – объемы производства сегодня не обеспечивают полностью запрос по выполнению поставок на зарубежные рынки. Но, возможно, это произойдет к концу года», – сказал Мантуров. Он отметил большой интерес к российским вакцинам от коронавируса за рубежом и подчеркнул, что главной задачей является удовлетворение потребностей в вакцинах внутри России.
На сегодняшний день в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт». В январе в стране началась массовая вакцинация от коронавируса.