Роспотребнадзор предложил отменить тестирование для привитых россиян при въезде
Роспотребнадзор предложил отменить требование об обязательном двукратном тестировании на коронавирус при въезде в страну для переболевших или вакцинированных граждан России. Проект изменений в соответствующее постановление опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
«При наличии завершенного курса вакцинации против COVID-19 или приобретенного иммунитета в результате перенесенного заболевания COVID-19 двукратное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР не требуется», — говорится в документе.
«При этом обязательным является размещение в ЕПГУ информации о наличии вакцинации против COVID-19 или результатов исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования», — отмечается в проекте постановления.
На сегодняшний день граждане страны после въезда в страну должны в течение пяти календарных дней сделать два ПЦР-теста на коронавирус с интервалом не менее суток.