Роспотребнадзор предложил отменить тестирование для привитых россиян при въезде

«При этом обязательным является размещение в ЕПГУ информации о наличии вакцинации против COVID-19 или результатов исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования», — отмечается в проекте постановления.