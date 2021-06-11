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Минтруд предложил дать отцам-одиночкам право на маткапитал

Ведомости

Отцам, в одиночку воспитывающим детей, следует разрешить получать материнский капитал. Это следует из предложения Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.

В документе предлагается дать право на выплату маткапитала мужчинам, одиноко воспитывающим второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 г., или в случае смерти женщины, не являющейся гражданкой России или лишения ее родительских прав. Минтруд предлагает ту же меру и для первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 г. и растущего в обстоятельствах, что названы выше.

Если же мужчина совершит преступление против личности ребенка и его лишат родительских прав, право на получение выплат Минтруд предлагает передать самому ребенку до окончания его обучения, но не позднее, чем по достижении 23-летнего возраста.

Материнский капитал введен с 2007 г. за рождение второго ребенка, и тогда его размер составлял 250 тыс. руб. С 2020 г. право на маткапитал также получили семьи, где появился первый ребенок: размер выплаты составит 466 617 руб. При рождении второго ребенка такая семья получит еще 150 000 руб.

При рождении первого ребенка до 2020 года, а второго – после 1 января 2020, семья сразу получит 616 617 руб. В 2021 г. размер маткапитала составляет 483 882 руб. на первого ребенка и 639 432 руб. – на второго. Как заявил в конце мая заместитель председателя Совбеза и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, за 14 лет действия программы материнского капитала выдано 12 млн сертификатов на общую сумму 3 трлн рублей. Распорядились сертификатами около 9 млн семей.

Ранее по теме: Путин допустил возможность использования маткапитала для оплаты ремонта жилья

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных