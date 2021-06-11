Минтруд предложил дать отцам-одиночкам право на маткапитал

В документе предлагается дать право на выплату маткапитала мужчинам, одиноко воспитывающим второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 г., или в случае смерти женщины, не являющейся гражданкой России или лишения ее родительских прав. Минтруд предлагает ту же меру и для первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 г. и растущего в обстоятельствах, что названы выше.