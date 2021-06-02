Путин допустил возможность использования маткапитала для оплаты ремонта жилья
Возможность использования материнского капитала для оплаты ремонта жилья следует рассмотреть, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством партии «Единая Россия».
«Можно подумать. Только критерии здесь очень размыты — надо понимать, какой ремонт, почему он не делался и не будут ли эти деньги истрачены впустую», — цитирует Путина пресс-служба Кремля. Глава государства отметил, что существующие ограничения продиктованы необходимостью ограничить злоупотребления и манипуляции с выплатами.
Материнский капитал введен с 2007 г. за рождение второго ребенка, и тогда его размер составлял 250 тыс. руб. С 2020 г. право на маткапитал также получили семьи, где появился первый ребенок: размер выплаты составит 466 617 руб. При рождении второго ребенка такая семья получит еще 150 000 руб. При рождении первого ребенка до 2020 года, а второго – после 1 января 2020, семья сразу получит 616 617 руб. В 2021 г. размер маткапитала составляет 483 882 руб. на первого ребенка и 639 432 руб. – на второго.
Как заявил в конце июня заместитель председателя Совбеза и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, за 14 лет действия программы материнского капитала выдано 12 млн сертификатов на общую сумму 3 трлн рублей. Распорядились сертификатами окло 9 млн семей.