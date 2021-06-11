Минтруд разъяснил условия получения выплат на детей школьного возраста

«Заявление на выплату можно будет подать дистанционно на портале Госуслуги или лично в отделении Пенсионного фонда. Обратиться за выплатой можно будет с 15 июля до 1 ноября 2021 года. При дистанционном обращении через портал Госуслуги никаких справок от родителей не потребуется», — сообщили в пресс-службе ведомства.