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Минтруд разъяснил условия получения выплат на детей школьного возраста

Ведомости

Граждане смогут подать заявление на выплату на детей школьного возраста в период с 15 июля до 1 ноября, сообщает пресс-служба Минтруда. Проект постановления представлен на общественное обсуждение.

«Заявление на выплату можно будет подать дистанционно на портале Госуслуги или лично в отделении Пенсионного фонда. Обратиться за выплатой можно будет с 15 июля до 1 ноября 2021 года. При дистанционном обращении через портал Госуслуги никаких справок от родителей не потребуется», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве пояснили, что пособие выплатят семьям, которые имеют детей в возрасте от 6 до 18 лет, или если ребенку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 г.

Обратиться за выплатой смогут и некоторые граждане с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет в случае, если они продолжают обучение по основным общеобразовательным программам, добавили в Минтруде.

Ранее по теме: Россияне смогут автоматически получать соцвыплаты через портал госуслуг

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных