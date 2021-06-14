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В Санкт-Петербурге ужесточат ограничения с 17 июня из-за коронавируса

Ведомости

Губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов подписал постановление, предусматривающее ужесточение ограничений с 17 июня на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки, сообщается на сайте городской администрации.

С 17 июня в городе временно запрещается работа фуд-кортов и детских комнат в ресторанах и кафе, обслуживание посетителей в заведениях общепита с 2:00 до 6:00 (за исключением обслуживания навынос). В городских ТЦ также запретили работу детских комнат объектов развлечения и досуга (за исключением аквапарков, океанариумов, кинотеатров, библиотек, фитнес-центров), и торговлю на «островках».

Заполняемость кинотеатров, согласно постановлению, должна снизиться с 75% до 50%, а максимальное количество посетителей массовых мероприятий не может превышать 3000 человек. Отменяется  и проведение праздника для лучших выпускников «Бал медалистов». С 14 июня болельщики фан-зон чемпионата Европы по футболу обязаны носить маски, а с 17 июня в фан-зонах запрещена продажа продуктов питания, за исключением напитков.

За последние сутки в России коронавирус выявили у 14 723 человек, следует из статистики оперштаба на 13 июня. Умерли 357 пациентов с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 208 687. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончались 126 430 человек.

Ранее по теме: Собянин подписал указ о нерабочих днях в Москве с 15 по 19 июня

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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