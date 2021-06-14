В Санкт-Петербурге ужесточат ограничения с 17 июня из-за коронавируса

С 17 июня в городе временно запрещается работа фуд-кортов и детских комнат в ресторанах и кафе, обслуживание посетителей в заведениях общепита с 2:00 до 6:00 (за исключением обслуживания навынос). В городских ТЦ также запретили работу детских комнат объектов развлечения и досуга (за исключением аквапарков, океанариумов, кинотеатров, библиотек, фитнес-центров), и торговлю на «островках».