В Санкт-Петербурге ужесточат ограничения с 17 июня из-за коронавируса
Губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов подписал постановление, предусматривающее ужесточение ограничений с 17 июня на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки, сообщается на сайте городской администрации.
С 17 июня в городе временно запрещается работа фуд-кортов и детских комнат в ресторанах и кафе, обслуживание посетителей в заведениях общепита с 2:00 до 6:00 (за исключением обслуживания навынос). В городских ТЦ также запретили работу детских комнат объектов развлечения и досуга (за исключением аквапарков, океанариумов, кинотеатров, библиотек, фитнес-центров), и торговлю на «островках».
Заполняемость кинотеатров, согласно постановлению, должна снизиться с 75% до 50%, а максимальное количество посетителей массовых мероприятий не может превышать 3000 человек. Отменяется и проведение праздника для лучших выпускников «Бал медалистов». С 14 июня болельщики фан-зон чемпионата Европы по футболу обязаны носить маски, а с 17 июня в фан-зонах запрещена продажа продуктов питания, за исключением напитков.
За последние сутки в России коронавирус выявили у 14 723 человек, следует из статистики оперштаба на 13 июня. Умерли 357 пациентов с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 208 687. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончались 126 430 человек.