В России за сутки выявили 13 721 случай коронавируса
За последние сутки в России коронавирус выявили у 13 721 человека, следует из статистики оперштаба на 13 июня. Умер 371 пациент с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 222 408. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончался 126 801 человек.
Вчера, 13 июня, оперштаб сообщил о 14 723 новых случаях COVID-19. Умерли 357 человек. За сутки в России полностью выздоровели 8312 человек. Общее число выздоровевших возросло до 4 809 647. Продолжают лечение 285 960 пациентов с COVID-19.
В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 6590 человек, выздоровели 2815 граждан, умерли 72 пациента. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 241 307 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Подмосковье (+1043), Санкт-Петербург (+865), Бурятия (+190) и Нижегородская область (+188).
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 175,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 3,8 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 33,4 млн случаев, Индии (свыше 29,5 млн) и Бразилии (более 17,4 млн). Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».