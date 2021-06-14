Путин поздравил нового премьера Израиля с вступлением в должность
Президент России Владимир Путин поздравил Нафтали Беннета с вступлением в должность премьер-министра Израиля.
«Российско-израильские отношения традиционно носят дружественный характер. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного двустороннего сотрудничества на всех направлениях. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов, идёт в русле упрочения мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке», — говорится в телеграмме.
Накануне Кнессет Израиля проголосовал за утверждение нового состав правительства, сформированного лидером партии «Ямина» Нафтали Беннеттом и председателем партии «Еш Атид» Яиром Лапидом. Как пишет The Jerusalem Post, новый состав правительства утвердили голосами 60 депутатов, 59 выступили против, еще один воздержался. Вчера же Беннет принес присягу и вступил в должность премьер-министра страны, сменив на этому посту Биньямина Нетаньяху, который находился у власти последние 12 лет.