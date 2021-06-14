Путин поздравил нового премьера Израиля с вступлением в должность

Накануне Кнессет Израиля проголосовал за утверждение нового состав правительства, сформированного лидером партии «Ямина» Нафтали Беннеттом и председателем партии «Еш Атид» Яиром Лапидом. Как пишет The Jerusalem Post, новый состав правительства утвердили голосами 60 депутатов, 59 выступили против, еще один воздержался. Вчера же Беннет принес присягу и вступил в должность премьер-министра страны, сменив на этому посту Биньямина Нетаньяху, который находился у власти последние 12 лет.