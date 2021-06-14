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Путин поздравил нового премьера Израиля с вступлением в должность

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил Нафтали Беннета с вступлением в должность премьер-министра Израиля.

«Российско-израильские отношения традиционно носят дружественный характер. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного двустороннего сотрудничества на всех направлениях. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов, идёт в русле упрочения мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке», — говорится в телеграмме. 

Накануне Кнессет Израиля проголосовал за утверждение нового состав правительства, сформированного лидером партии «Ямина» Нафтали Беннеттом и председателем партии «Еш Атид» Яиром Лапидом. Как пишет The Jerusalem Post, новый состав правительства утвердили голосами 60 депутатов, 59 выступили против, еще один воздержался. Вчера же Беннет принес присягу и вступил в должность премьер-министра страны, сменив на этому посту Биньямина Нетаньяху, который находился у власти последние 12 лет.

Ранее по теме: Чего ждать израильтянам от Нафтали Беннета

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных