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«Мегаспорт» в Москве могут закрыть на 90 дней из-за нарушений на концерте группы «Звери»

Ведомости

Дворец спорта «Мегаспорт» в Москве могут оштрафовать или закрыть на 90 суток из-за нарушений санитарных норм на концерте группы «Звери», сообщил столичный оперштаб.

«Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) выявило грубые нарушения требований социального дистанцирования и использования масок на концерте группы "Звери". Дворцу спорта грозит штраф до 1 млн руб. или закрытие на 90 суток», — говорится в сообщении.

Замглавы ОАТИ Дмитрий Воронков сообщил, что сотрудники ведомства и полиция выявили большие очереди и несоблюдение социальной дистанции на подходах к «Мегаспорту» и на самом концерте, передают «РИА Новости».

Ранее в ОАТИ сообщили о нарушении мер профилактики коронавируса и в кафе Gucci Shop and Bar на Патриарших прудах. Заведению могут выписать штраф в 300 тыс. руб. или закрыть на 90 суток.

В субботу мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении нерабочих дней в столице с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Согласно документу, всем заведениям общепита с 13 по 20 июня запрещается обслуживать посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00 (кроме обслуживания навынос). Кроме того, временно прекратят работу детские игровые комнаты и фуд-корты в ТЦ, а в парках – аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и др. 

Столичные власти также порекомендовали перейти на удаленку как можно большему количеству работников, не прошедших вакцинацию от COVID-19, – не менее 30% от списочного состава организаций. Пожилым москвичам рекомендовано оставаться дома. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных