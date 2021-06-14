«Мегаспорт» в Москве могут закрыть на 90 дней из-за нарушений на концерте группы «Звери»
Дворец спорта «Мегаспорт» в Москве могут оштрафовать или закрыть на 90 суток из-за нарушений санитарных норм на концерте группы «Звери», сообщил столичный оперштаб.
«Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) выявило грубые нарушения требований социального дистанцирования и использования масок на концерте группы "Звери". Дворцу спорта грозит штраф до 1 млн руб. или закрытие на 90 суток», — говорится в сообщении.
Замглавы ОАТИ Дмитрий Воронков сообщил, что сотрудники ведомства и полиция выявили большие очереди и несоблюдение социальной дистанции на подходах к «Мегаспорту» и на самом концерте, передают «РИА Новости».
Ранее в ОАТИ сообщили о нарушении мер профилактики коронавируса и в кафе Gucci Shop and Bar на Патриарших прудах. Заведению могут выписать штраф в 300 тыс. руб. или закрыть на 90 суток.
В субботу мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении нерабочих дней в столице с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.
Согласно документу, всем заведениям общепита с 13 по 20 июня запрещается обслуживать посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00 (кроме обслуживания навынос). Кроме того, временно прекратят работу детские игровые комнаты и фуд-корты в ТЦ, а в парках – аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и др.
Столичные власти также порекомендовали перейти на удаленку как можно большему количеству работников, не прошедших вакцинацию от COVID-19, – не менее 30% от списочного состава организаций. Пожилым москвичам рекомендовано оставаться дома.