Лукашенко предложил обучить студентов стрельбе

«Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент в любой точке, не дай Бог у нас... А почему студентов и прочих не привлечь и не обучить стрелковым оружием пользоваться — собрать, разобрать автомат, стрельнуть? Чтобы умели пользоваться и чтобы не пришлось в тяжелые времена обучаться на поле боя», — приводит его слова агентство «БелТА».