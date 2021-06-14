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Лукашенко предложил обучить студентов стрельбе

Ведомости

Студентов и прочих граждан, кто не проходит службу в армии по призыву, необходимо обучить стрельбе, поскольку «мир одурел», а война «может вспыхнуть в любой точке», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент в любой точке, не дай Бог у нас... А почему студентов и прочих не привлечь и не обучить стрелковым оружием пользоваться — собрать, разобрать автомат, стрельнуть? Чтобы умели пользоваться и чтобы не пришлось в тяжелые времена обучаться на поле боя», — приводит его слова агентство «БелТА».

Ранее Лукашенко призвал не надеяться на «заморского дядю» в вопросе обеспечения страны оружием и производить необходимый минимум огнестрельного оружия самостоятельно.

Вопрос обеспечения вооруженных сил Белоруссии современным вооружением в силу сложившихся обстоятельств стоит «очень остро». Причем не только армии, но и силовых структур, подчеркнул белорусский лидер. Он отметил, что санкции со стороны Запада не повлияют на работу военно-промышленного комплекса страны.

Ранее по теме: Лукашенко разрешил применять боевую технику для пресечения митингов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных