Лукашенко предложил обучить студентов стрельбе
Студентов и прочих граждан, кто не проходит службу в армии по призыву, необходимо обучить стрельбе, поскольку «мир одурел», а война «может вспыхнуть в любой точке», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент в любой точке, не дай Бог у нас... А почему студентов и прочих не привлечь и не обучить стрелковым оружием пользоваться — собрать, разобрать автомат, стрельнуть? Чтобы умели пользоваться и чтобы не пришлось в тяжелые времена обучаться на поле боя», — приводит его слова агентство «БелТА».
Ранее Лукашенко призвал не надеяться на «заморского дядю» в вопросе обеспечения страны оружием и производить необходимый минимум огнестрельного оружия самостоятельно.
Вопрос обеспечения вооруженных сил Белоруссии современным вооружением в силу сложившихся обстоятельств стоит «очень остро». Причем не только армии, но и силовых структур, подчеркнул белорусский лидер. Он отметил, что санкции со стороны Запада не повлияют на работу военно-промышленного комплекса страны.