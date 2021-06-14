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Протасевич опроверг сообщения о его избиении в СИЗО

Ведомости

Бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил на пресс-конференции, что его никто не избивал после задержания в Минске 23 мая.

«Я чувствую себя прекрасно, со мной все в порядке, у меня нет ни на что жалоб, никто меня не бил, пальцев не трогал», — сказал он.

Протасевич также добавил, что готов пройти с разрешения следствия обследование в независимом медучреждении.

23 мая следовавший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега.

На видео, опубликованном белорусским Telegram-каналом «Желтые сливы», девушка заявила, что является редактором канала, публикующего личные данные сотрудников силовых структур Белоруссии. Ранее 31 мая в интервью «Коммерсанту» министр иностранных дел республики Владимир Макей допустил, что Сапегу могут помиловать решением белорусского президента Александра Лукашенко или передать для отбывания дальнейшего наказания в Россию.

Ранее по теме: Защита сообщила о двух уголовных делах в отношении задержанной в Минске россиянки Сапеги

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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