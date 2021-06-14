Протасевич опроверг сообщения о его избиении в СИЗО
Бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил на пресс-конференции, что его никто не избивал после задержания в Минске 23 мая.
«Я чувствую себя прекрасно, со мной все в порядке, у меня нет ни на что жалоб, никто меня не бил, пальцев не трогал», — сказал он.
Протасевич также добавил, что готов пройти с разрешения следствия обследование в независимом медучреждении.
23 мая следовавший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега.
На видео, опубликованном белорусским Telegram-каналом «Желтые сливы», девушка заявила, что является редактором канала, публикующего личные данные сотрудников силовых структур Белоруссии. Ранее 31 мая в интервью «Коммерсанту» министр иностранных дел республики Владимир Макей допустил, что Сапегу могут помиловать решением белорусского президента Александра Лукашенко или передать для отбывания дальнейшего наказания в Россию.