Защита сообщила о двух уголовных делах в отношении задержанной в Минске россиянки Сапеги
В отношении россиянки Софьи Сапеги, задержанной в Белоруссии 23 мая, в производстве находятся два уголовных дела, сообщил ее адвокат Александр Филанович в комментарии ТАСС.
«И ей, и ее защите достоверно стало известно, что в отношении нее на сегодняшний день в производстве находятся два уголовных дела», — рассказал он.
Филанович пояснил, что дело, по которому Сапега является подозреваемой, было возбуждено 23 мая, а второе – 25 мая. В чем суть этих дел, адвокат рассказать не смог, сославшись на подписку о неразглашении.
Как отмечает агентство, сегодня суд Партизанского района Минска отказал в удовлетворении жалобы Сапеги на ее задержание. Рассмотрение жалобы прошло в закрытом режиме без присутствия россиянки.
23 мая следовавший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега.
На видео, опубликованном белорусским Telegram-каналом «Желтые сливы», девушка заявила, что является редактором канала, публикующего личные данные сотрудников силовых структур Белоруссии. Ранее 31 мая в интервью «Коммерсанту» министр иностранных дел республики Владимир Макей допустил, что Сапегу могут помиловать решением белорусского президента Александра Лукашенко или передать для отбывания дальнейшего наказания в Россию.