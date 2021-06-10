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Лавров и Макей обсудят Сапегу на встрече в Москве

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Белоруссии Владимир Макей в ходе встречи 18 июня в Москве обсудят ситуацию с задержанной в Минске россиянкой Софьей Сапегой, сообщила официальный представить МИД РФ Мария Захарова.

«Посольство России в Минске самым внимательным образом следит за судьбой Софьи Сапеги, продолжает оказывать ей помощь, делает это в тесном взаимодействии с ее родственниками и адвокатом», — сказала Захарова на брифинге.

9 июня российский консул во второй раз посетил содержащуюся в СИЗО КГБ республики россиянку, жалоб на здоровье, условия содержания, некорректное обращение с ней она не высказала.

«Данный вопрос находится на контроле руководства страны, нашего министерства, обсуждается в ходе дипломатических контактов и также будет включен в повестку переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран, которые состоятся в Москве 18 июня», — отметила Захарова.

23 мая следовавший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега.

В настоящий момент Протасевич и Сапега арестованы. На видео, опубликованном белорусским Telegram-каналом «Желтые сливы», девушка заявила, что является редактором канала, публикующего личные данные сотрудников силовых структур Белоруссии. Ранее 31 мая в интервью «Коммерсанту» министр иностранных дел республики Владимир Макей допустил, что Сапегу могут помиловать решением белорусского президента Александра Лукашенко или передать для отбывания дальнейшего наказания в Россию.

Ранее по теме: В Минске назвали «рейдерским захватом рынка» санкции против «Белавиа»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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