Лавров и Макей обсудят Сапегу на встрече в Москве
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Белоруссии Владимир Макей в ходе встречи 18 июня в Москве обсудят ситуацию с задержанной в Минске россиянкой Софьей Сапегой, сообщила официальный представить МИД РФ Мария Захарова.
«Посольство России в Минске самым внимательным образом следит за судьбой Софьи Сапеги, продолжает оказывать ей помощь, делает это в тесном взаимодействии с ее родственниками и адвокатом», — сказала Захарова на брифинге.
9 июня российский консул во второй раз посетил содержащуюся в СИЗО КГБ республики россиянку, жалоб на здоровье, условия содержания, некорректное обращение с ней она не высказала.
«Данный вопрос находится на контроле руководства страны, нашего министерства, обсуждается в ходе дипломатических контактов и также будет включен в повестку переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран, которые состоятся в Москве 18 июня», — отметила Захарова.
23 мая следовавший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега.
В настоящий момент Протасевич и Сапега арестованы. На видео, опубликованном белорусским Telegram-каналом «Желтые сливы», девушка заявила, что является редактором канала, публикующего личные данные сотрудников силовых структур Белоруссии. Ранее 31 мая в интервью «Коммерсанту» министр иностранных дел республики Владимир Макей допустил, что Сапегу могут помиловать решением белорусского президента Александра Лукашенко или передать для отбывания дальнейшего наказания в Россию.