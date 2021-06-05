В Минске назвали «рейдерским захватом рынка» санкции против «Белавиа»
Запрет белорусским авиакомпаниям, включая «Белавиа», на полеты в воздушном пространстве Евросоюза является «рейдерским захватом рынка и бизнеса», заявил директор Департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский в эфире телеканала ОНТ.
«Идет процесс удушения. На самом деле, вопреки всем международным документам, на основании фейковой новости принимаются такие непрофессиональные решения. Эти санкции – фактически рейдерский захват рынка и бизнеса», — считает он.
Сикорский добавил, что «Белавиа» не имеет отношения к Ryanair в Минске 23 мая, а власти республики намерены вместе с международными организациями «развенчать фейки».
Самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. Сейчас оба арестованы.
Накануне Евросоюз официально принял решение о запрете белорусским авиакомпаниям летать в своем воздушном пространстве.