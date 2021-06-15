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Аналитики назвали регионы-лидеры по благосостоянию семей

Ведомости

Регионами-лидерами по благосостоянию семей по результатам 2020 г. стали Ямало-Ненецкий АО, Сахалинская область и Москва, сообщили «РИА Новости».

Для расчета рейтинга аналитики взяли семью из двух взрослых с одним или двумя детьми. Исследователи сложили две чистые среднегодовые зарплаты и из полученной суммы вычли региональный прожиточный минимум с учетом категории членов семьи.

По данным аналитиков, в Ямало-Ненецком АО у среднестатистической семьи после минимальных жизненно необходимых затрат потенциальный остаток средств составил 105,4 тыс. руб. В Сахалинской области показатель составил 75,3 тыс. руб., в Москве – 73,4 тыс. руб. Четвертое место занял Чукотский АО – 68,1 тыс. руб., пятое место – Магаданская область с показателем 65 тыс. руб. Санкт-Петербург занял шестое место.

В целом по России в среднестатистической семье с двумя детьми потенциальный остаток средств составил 41,9 тыс. руб. В семье с одним ребенком показатель составил 53,1 тыс. руб.

Последние строки рейтинга заняли Алтайский край – 9,8 тыс. руб., Псковская область – 7,8 тыс. руб., Чечня – 5,8 тыс. руб., Ивановская область – 4,9 тыс. руб., Кабардино-Балкария – 2,4 тыс. руб. Аналитики отметили, что в 19 регионах России после минимальных расходов в семьях с двумя детьми остается 10-15 тыс. руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных