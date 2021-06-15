Аналитики назвали регионы-лидеры по благосостоянию семей
Регионами-лидерами по благосостоянию семей по результатам 2020 г. стали Ямало-Ненецкий АО, Сахалинская область и Москва, сообщили «РИА Новости».
Для расчета рейтинга аналитики взяли семью из двух взрослых с одним или двумя детьми. Исследователи сложили две чистые среднегодовые зарплаты и из полученной суммы вычли региональный прожиточный минимум с учетом категории членов семьи.
По данным аналитиков, в Ямало-Ненецком АО у среднестатистической семьи после минимальных жизненно необходимых затрат потенциальный остаток средств составил 105,4 тыс. руб. В Сахалинской области показатель составил 75,3 тыс. руб., в Москве – 73,4 тыс. руб. Четвертое место занял Чукотский АО – 68,1 тыс. руб., пятое место – Магаданская область с показателем 65 тыс. руб. Санкт-Петербург занял шестое место.
В целом по России в среднестатистической семье с двумя детьми потенциальный остаток средств составил 41,9 тыс. руб. В семье с одним ребенком показатель составил 53,1 тыс. руб.
Последние строки рейтинга заняли Алтайский край – 9,8 тыс. руб., Псковская область – 7,8 тыс. руб., Чечня – 5,8 тыс. руб., Ивановская область – 4,9 тыс. руб., Кабардино-Балкария – 2,4 тыс. руб. Аналитики отметили, что в 19 регионах России после минимальных расходов в семьях с двумя детьми остается 10-15 тыс. руб.