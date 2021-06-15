Директора заправки в Новосибирске задержали после взрыва

Пожар на АЗГС в Новосибирске произошел накануне, в 18:03 по местному времени. В МЧС рассказали, что тушение пожара осложнялось взрывами газовых баллонов и емкостей с топливом. По предварительной информации экстренных служб, взорвались четыре бака со сжиженным газом, газовые баллоны и автомобиль-газовоз. По последним данным, в результате инцидента пострадали 34 человека, как уточнили в региональном Минздраве. 27 из них госпитализированы.