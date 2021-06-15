Бывший сотрудник СК Подмосковья получил семь лет колонии за взятку

Хищением занимались подчиненные Тимошина. По версии следствия, в июне 2017 года по указанию Тимошина было выписано постановление о проведении осмотра склада. В документе Тимошин лично указал, что шины нужно выдать представителям компании «Агротрейд». Следователь Николай Царев, который знал о настоящей цели таких распоряжений, выдал шины бизнесменам. Лисанин получил от представителя компании 200 тыс. руб. Через пару месяцев Тимошин отменил постановление о признании уже отданных шин вещдоками.