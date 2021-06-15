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Бывший сотрудник СК Подмосковья получил семь лет колонии за взятку

Ведомости

Ногинский городской суд приговорил бывшего замначальника управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Московской области Алексея Тимошина к семи годам колонии строгого режима за получение взятки в 200 тыс. руб., сообщил «Коммерсантъ». По данным следствия, Тимошин получил взятку за передачу вещдоков по уголовному делу сторонней компании.

Бывший и.о. начальника ногинского следственного отдела СКР Дмитрий Лисанин по приговору суда должен был выплатить штраф в размере 2 млн руб., но был освобожден от его уплаты. Лисанин, по версии следствия, был посредником при передаче взятки.

По данным издания, в 2017 году было установлено, что в ногинском межрайонном следственном отделе СКР были скрыты два уголовных дела о мошенничестве и неуплате налогов. Дела были инициированы представителем российской дочерней компании концерна Dunlop «Данлоп Тайр СНГ» и касались неуплаты денег за шины, поставленные дилерам концерна — «Юнипол» и СК-3.

Уголовное дело о взятке возбудил генпрокурор Игорь Краснов, тогда занимавший должность первого зампреда СКР. Его подчиненные выявили незаконную передачу сторонней компании шин на сумму 1,7 млрд руб. Шины были изъяты в качестве вещдоков в рамках расследования обстоятельств хищения имущества российского представительства концерна Yokohama — компании «Йокохама Рус». Шины хранились на складе в Ногинском районе.

Хищением занимались подчиненные Тимошина. По версии следствия, в июне 2017 года по указанию Тимошина было выписано постановление о проведении осмотра склада. В документе Тимошин лично указал, что шины нужно выдать представителям компании «Агротрейд». Следователь Николай Царев, который знал о настоящей цели таких распоряжений, выдал шины бизнесменам. Лисанин получил от представителя компании 200 тыс. руб. Через пару месяцев Тимошин отменил постановление о признании уже отданных шин вещдоками.

Тимошин обжаловал приговор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных