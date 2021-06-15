В Кремле заявили о недовольстве темпами вакцинации от коронавируса

«Мы, наверное, все должны быть недовольны темпами вакцинации, они оставляют желать лучшего», – сказал Песков (цитата по ТАСС). В то же время он отметил, что вакцинация является добровольной. Это единственный способ остановить вспышки коронавируса и его дальнейшее распространение. По его мнению, процесс вакцинации в стране можно активизировать, и в этом вопросе «любые меры хороши».