В Кремле заявили о недовольстве темпами вакцинации от коронавируса
Темпы вакцинации в стране «оставляют желать лучшего», наверное, все должны быть недовольны ими, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы, наверное, все должны быть недовольны темпами вакцинации, они оставляют желать лучшего», – сказал Песков (цитата по ТАСС). В то же время он отметил, что вакцинация является добровольной. Это единственный способ остановить вспышки коронавируса и его дальнейшее распространение. По его мнению, процесс вакцинации в стране можно активизировать, и в этом вопросе «любые меры хороши».
В начале мая Владимир Путин отметил низкие темпы вакцинации населения от коронавируса и призвал «исправить» эту ситуацию. В то же время глава государства отметил, что власти не собираются делать прививку обязательной. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что низкие темпы вакцинации могут привести к появлению новых штаммов коронавируса.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».