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Мишустин призвал активнее информировать россиян о важности вакцинации от коронавируса

Ведомости

В России необходимо активнее информировать население о важности прохождения вакцинации от коронавируса и о последствиях отказа от нее, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

«Необходимо как можно активнее информировать людей о том, насколько важно своевременно сделать прививку, чтобы обезопасить и себя, и — самое главное — близких людей, членов семьи от этой коварной инфекции», — сказал Мишустин.

Глава правительства подчеркнул, что каждый человек сам решает, сделать прививку от коронавируса, или нет. В то же время важно, чтобы люди знали о возможностях, которые у них есть, а также были проинформированы о последствиях отказа от вакцинации не только для них, но и окружающих их людей.  

По данным оперштаба на 15 июня, за сутки в России выявили 14 185 новых случаев коронавируса после 14 723 днем ранее. Вчерашний результат был рекордным с 13 февраля. В целом за время пандемии инфекцию обнаружили более чем у 5,2 млн граждан. Из них свыше 127,1 тыс. умерли.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России 18 января. Эта процедура является добровольной. На данный момент в стране зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».

Ранее по теме: В Кремле заявили о недовольстве темпами вакцинации от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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