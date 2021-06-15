Мишустин призвал активнее информировать россиян о важности вакцинации от коронавируса
В России необходимо активнее информировать население о важности прохождения вакцинации от коронавируса и о последствиях отказа от нее, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».
«Необходимо как можно активнее информировать людей о том, насколько важно своевременно сделать прививку, чтобы обезопасить и себя, и — самое главное — близких людей, членов семьи от этой коварной инфекции», — сказал Мишустин.
Глава правительства подчеркнул, что каждый человек сам решает, сделать прививку от коронавируса, или нет. В то же время важно, чтобы люди знали о возможностях, которые у них есть, а также были проинформированы о последствиях отказа от вакцинации не только для них, но и окружающих их людей.
По данным оперштаба на 15 июня, за сутки в России выявили 14 185 новых случаев коронавируса после 14 723 днем ранее. Вчерашний результат был рекордным с 13 февраля. В целом за время пандемии инфекцию обнаружили более чем у 5,2 млн граждан. Из них свыше 127,1 тыс. умерли.
Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России 18 января. Эта процедура является добровольной. На данный момент в стране зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».