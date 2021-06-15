Мишустин призвал активнее информировать россиян о важности вакцинации от коронавируса

Глава правительства подчеркнул, что каждый человек сам решает, сделать прививку от коронавируса, или нет. В то же время важно, чтобы люди знали о возможностях, которые у них есть, а также были проинформированы о последствиях отказа от вакцинации не только для них, но и окружающих их людей.