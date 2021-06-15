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Захарова прокомментировала высказывание Зеленского об Украине и НАТО

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Украина не намерена «просить» принять ее в НАТО, и что Киев должен получить приглашение стать членом альянса.

«И чтобы им доплатили еще, нет?», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

15 июня глава украинского государства, комментируя решение саммита НАТО о том, что Украина станет членом альянса с помощью плана действий относительно членства, заявил, что страна заслуживает большего и достойна быть членом военного блока наравне с другими союзниками.

«Я считаю, что мы заслуживаем большего. Это не из-за жадности. Я просто считаю, что мы действительно заслуживаем, чтобы быть одними из равных мощных стран альянса, и нас нужно приглашать, мы не должны проситься — я считаю, что это честно», — сказал Зеленский.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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