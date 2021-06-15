Захарова прокомментировала высказывание Зеленского об Украине и НАТО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Украина не намерена «просить» принять ее в НАТО, и что Киев должен получить приглашение стать членом альянса.
«И чтобы им доплатили еще, нет?», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
15 июня глава украинского государства, комментируя решение саммита НАТО о том, что Украина станет членом альянса с помощью плана действий относительно членства, заявил, что страна заслуживает большего и достойна быть членом военного блока наравне с другими союзниками.
«Я считаю, что мы заслуживаем большего. Это не из-за жадности. Я просто считаю, что мы действительно заслуживаем, чтобы быть одними из равных мощных стран альянса, и нас нужно приглашать, мы не должны проситься — я считаю, что это честно», — сказал Зеленский.