Захарова прокомментировала высказывание Зеленского об Украине и НАТО

«Я считаю, что мы заслуживаем большего. Это не из-за жадности. Я просто считаю, что мы действительно заслуживаем, чтобы быть одними из равных мощных стран альянса, и нас нужно приглашать, мы не должны проситься — я считаю, что это честно», — сказал Зеленский.