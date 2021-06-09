Путин рассказал об угрозе для России в случае вступления Украины в НАТО

В 1992 г. Украина после получения независимости присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества. На данный момент Украина не член НАТО. Несколько лет спустя, в феврале 1994 г., Украина первой среди государств СНГ заключила рамочный договор с НАТО в рамках инициативы «Партнерство ради мира», за которой в 2002 г. последовал «Индивидуальный план партнерства с НАТО». В 2020 г. США заявили о полной поддержке вступления Украины и Грузии в НАТО. В настоящее время Украина является одним из шести партнеров с расширенными возможностями наряду с Австралией, Грузией, Иорданией, Финляндией и Швецией. Каждый из партнеров имеет индивидуальные отношения с НАТО, основанные на областях, представляющих взаимный интерес.