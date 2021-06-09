Путин рассказал об угрозе для России в случае вступления Украины в НАТО
В случае, если Украина станет членом НАТО, время подлета ракет от Харькова или Днепропетровска до Москвы составит 7-10 минут. Об этом заявил президент России Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин», которая транслировалась на телеканале «Россия 24».
«Представим себе, что Украина стала членом НАТО. Подлетное время, скажем, от Харькова или Днепропетровска до центральной части, до Москвы — меньше 7-10 минут. Это для нас красная линия или нет?», — сказал Путин.
Президент отметил, что Россия должна иметь в виду возможность вступления Украины в НАТО и с учетом этого выстраивать отношения со всеми. При этом гарантий тому, что Украина все же вступит в НАТО — нет, добавил он. Путин также подчеркнул, что не разделяет позиции тех, «кто посмеивается над этим». «Возможно, Киев просто преждевременно озвучил это», — отметил президент.
7 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о вступлении Украины в НАТО нельзя откладывать на будущее, вопрос необходимо решить немедленно. «Думаю, что если нам рады в НАТО, если они действительно хотят видеть нас членом, то нет смысла смотреть в бинокль, в какое-то отдаленное будущее и обсуждать это будущее. Этот вопрос должен быть решен немедленно», — сказал Зеленский в интервью Axios.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 8 июня заявил, что у Украины «есть все необходимые инструменты для того, чтобы двигаться в сторону НАТО». Речь идет о движении «в сторону готовности к членству в будущем», отметил он на слушаниях в международном комитете сената. Блинкен добавил, что США поддерживают членство Украины в НАТО.
В 1992 г. Украина после получения независимости присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества. На данный момент Украина не член НАТО. Несколько лет спустя, в феврале 1994 г., Украина первой среди государств СНГ заключила рамочный договор с НАТО в рамках инициативы «Партнерство ради мира», за которой в 2002 г. последовал «Индивидуальный план партнерства с НАТО». В 2020 г. США заявили о полной поддержке вступления Украины и Грузии в НАТО. В настоящее время Украина является одним из шести партнеров с расширенными возможностями наряду с Австралией, Грузией, Иорданией, Финляндией и Швецией. Каждый из партнеров имеет индивидуальные отношения с НАТО, основанные на областях, представляющих взаимный интерес.