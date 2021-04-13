МИД заявил о превращении Украины в «пороховую бочку» усилиями НАТО
НАТО во главе с США, поставляя Украине военную продукцию, намеренно превращают эту страну в пороховую бочку, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Поставки шли, они продолжаются, объемы этой помощи наращиваются. США и другие натовские страны сознательно превращают Украину в пороховую бочку»— сказал он (цитата по ТАСС). По словам Рябкова, страны НАТО должны «озаботиться тем, как обуздать воинственный дух своих клиентов в Киеве, как сделать, чтобы выполнялся минский пакет мер, который абсолютно демонстративно отрицается нашими киевскими соседями».
Рябков подчеркнул, что в случае обострения ситуации на Украине Россия сделает все, чтобы обеспечить собственную безопасность. Однако ответственность за произошедшее в таком случае будет лежать на Киеве и его западных кураторах, подчеркнул представитель МИД.
Вчера министр иностранных дел России Сергей Лавров рекомендовал «всем ответственным странам» проанализировать ситуацию на Украине и «вечные воинствующие заявления киевского режима», прежде чем поставлять этому государству военное оборудование, а также предостерег их от «подпитывания» «милитаристских настроений». Вдобавок он обвинил Украину в ведении войны против собственного народа.
Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 26 марта в результате обстрела около города Шумы погибли четверо украинских солдат. 1 апреля главнокомандующий украинской армии Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и Крыму.
Позже глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается. По его словам, количество техники и личного состава, стянутых Украиной к линии соприкосновения, говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий.