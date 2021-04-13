МИД заявил о превращении Украины в «пороховую бочку» усилиями НАТО

«Поставки шли, они продолжаются, объемы этой помощи наращиваются. США и другие натовские страны сознательно превращают Украину в пороховую бочку»— сказал он (цитата по ТАСС). По словам Рябкова, страны НАТО должны «озаботиться тем, как обуздать воинственный дух своих клиентов в Киеве, как сделать, чтобы выполнялся минский пакет мер, который абсолютно демонстративно отрицается нашими киевскими соседями».