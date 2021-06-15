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Инфекционист оценил длительность третьей волны коронавируса в России

Ведомости

Третья волна коронавируса в России будет длиться минимум месяц, заявил «РИА Новости» врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«То, что мы сейчас видим, абсолютно логичное нарастание третьей волны. Боюсь, что минимум месяц она будет тянуться», – сказал Тимаков, отметив, что коронавирус адаптируется под существующие условия, более активно заражает и обходит иммунные барьеры. Ранее инфекционист говорил, что третья волна коронавируса началась в апреле.

В середине мая министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что россиянам следует перестать ждать наступления третьей волны пандемии коронавируса, а предотвратить ее, сделав прививку. Глава информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников отмечал, что в мае Россию ждет новая, третья волна заболеваемости коронавирусом. По его словам, это видно из данных по заболевшим и предыдущих наблюдений о цикличности пандемии. 

По данным оперативного штаба на 15 июня, в России за последние сутки выявили 14 185 новых случаев коронавируса, 8597 человек выздоровели, 379 – умерли. Всего в стране зарегистрировано более 5,2 млн случаев заражения и свыше 127 тыс. летальных исходов.

Ранее по теме: Песков прокомментировал данные о третьей волне коронавируса в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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