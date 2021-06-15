Инфекционист оценил длительность третьей волны коронавируса в России
Третья волна коронавируса в России будет длиться минимум месяц, заявил «РИА Новости» врач-инфекционист Евгений Тимаков.
«То, что мы сейчас видим, абсолютно логичное нарастание третьей волны. Боюсь, что минимум месяц она будет тянуться», – сказал Тимаков, отметив, что коронавирус адаптируется под существующие условия, более активно заражает и обходит иммунные барьеры. Ранее инфекционист говорил, что третья волна коронавируса началась в апреле.
В середине мая министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что россиянам следует перестать ждать наступления третьей волны пандемии коронавируса, а предотвратить ее, сделав прививку. Глава информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников отмечал, что в мае Россию ждет новая, третья волна заболеваемости коронавирусом. По его словам, это видно из данных по заболевшим и предыдущих наблюдений о цикличности пандемии.
По данным оперативного штаба на 15 июня, в России за последние сутки выявили 14 185 новых случаев коронавируса, 8597 человек выздоровели, 379 – умерли. Всего в стране зарегистрировано более 5,2 млн случаев заражения и свыше 127 тыс. летальных исходов.