Инфекционист оценил длительность третьей волны коронавируса в России

В середине мая министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что россиянам следует перестать ждать наступления третьей волны пандемии коронавируса, а предотвратить ее, сделав прививку. Глава информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников отмечал, что в мае Россию ждет новая, третья волна заболеваемости коронавирусом. По его словам, это видно из данных по заболевшим и предыдущих наблюдений о цикличности пандемии.