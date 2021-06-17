«Коммерсантъ» узнал детали дела о хищении алмазов у «Алросы»

В июне 2019 года сотрудники ФСБ задержали Канунникову, когда та выносила со склада компании алмазы на 22 млн руб. Во время обысков в квартирах обвиняемых сотрудники СКР и ФСБ нашли 500 необработанных алмазов массой более 2 тыс. карат и 11 бриллиантов на сумму более $3 млн; более $2 млн и 500 тыс. евро, вырученных за украденные алмазы. Также следователи нашли ювелирные украшения мировых брендов, в том числе 30 часов, инкрустированных бриллиантами. По версии следствия, обвиняемые вкладывали в них деньги, полученные от продажи алмазов.