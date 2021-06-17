«Коммерсантъ» узнал детали дела о хищении алмазов у «Алросы»
Также по уголовному делу проходят приятель Канунниковой Владимир Табидзе, безработные Владимир Гординский, Сергей Свиридов и Евгений Богомолов. Все фигуранты дела обвиняются в краже организованной группой в особо крупном размере и незаконном обороте драгоценных камней. Подельникам прокурор попросил назначить от четырех до восьми лет лишения свободы.
Согласно материалам дела, с 2016 по 2019 год Канунникова похитила со склада предприятия 1027 алмазов высокого качества. Чтобы скрыть пропажу, она заменяла алмазы техническим сырьем, из которого делают инструменты. Далее Канунникова передавала алмазы Владимиру Табидзе, сбывал их Владимир Гординский.
В июне 2019 года сотрудники ФСБ задержали Канунникову, когда та выносила со склада компании алмазы на 22 млн руб. Во время обысков в квартирах обвиняемых сотрудники СКР и ФСБ нашли 500 необработанных алмазов массой более 2 тыс. карат и 11 бриллиантов на сумму более $3 млн; более $2 млн и 500 тыс. евро, вырученных за украденные алмазы. Также следователи нашли ювелирные украшения мировых брендов, в том числе 30 часов, инкрустированных бриллиантами. По версии следствия, обвиняемые вкладывали в них деньги, полученные от продажи алмазов.
В ходе расследования было установлено, что большую часть алмазов обвиняемые успели сбыть иностранным покупателям. Ущерб предприятию следователи оценили в более 700 млн руб. Представители компании планируют, что погасить ущерб можно будет за счет арестованного движимого и недвижимого имущества, в том числе ювелирных изделий. Адвокаты Канунниковой в ходе судебных заседаний заявляли, что она уже погасила ущерб.