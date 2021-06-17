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Дума приняла закон о штрафах за упоминание экстремистских организаций без маркировки

Ведомости

Депутаты Госдумы одобрили в третьем, финальном чтении закон, который запрещает упоминать в СМИ организации, признанные в России террористическими, без маркировки, что они ликвидированы или их деятельность запрещена. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Журналисты, нарушившие данный запрет, будут оштрафованы на сумму от 2000 до 2500 руб. Для должностных лиц размер наказания составит от 4000 до 5000 руб., а для юридических — от 40 000 до 50 000 руб.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн пояснил, что закон призван устранить существующую правовую неопределенность. По его словам, «странно и абсурдно», что упоминание экстремистских организаций без маркировки запрещено, а террористических — нет.

«Терроризм является крайней формой экстремизма», — заявил он тогда.

Ранее по теме: Дума поддержала штрафы за упоминание террористических группировок без маркировки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных