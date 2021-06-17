Дума приняла закон о штрафах за упоминание экстремистских организаций без маркировки
Депутаты Госдумы одобрили в третьем, финальном чтении закон, который запрещает упоминать в СМИ организации, признанные в России террористическими, без маркировки, что они ликвидированы или их деятельность запрещена. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.
Журналисты, нарушившие данный запрет, будут оштрафованы на сумму от 2000 до 2500 руб. Для должностных лиц размер наказания составит от 4000 до 5000 руб., а для юридических — от 40 000 до 50 000 руб.
Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн пояснил, что закон призван устранить существующую правовую неопределенность. По его словам, «странно и абсурдно», что упоминание экстремистских организаций без маркировки запрещено, а террористических — нет.
«Терроризм является крайней формой экстремизма», — заявил он тогда.