Дума приняла закон о штрафах за упоминание экстремистских организаций без маркировки

Депутаты Госдумы одобрили в третьем, финальном чтении закон, который запрещает упоминать в СМИ организации, признанные в России террористическими, без маркировки, что они ликвидированы или их деятельность запрещена. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.