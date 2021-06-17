Россияне потратили на туры с кешбэком 27 млрд рублей за три месяца
Россияне потратили 27 млрд руб. на туры по стране с кешбэком с 18 марта по 15 июня, сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
«За это время программой воспользовалось почти 1,5 млн человек, которые потратили на путешествия 27 млрд руб. Людям по условиям программы автоматически вернулось 5 млрд руб.», – сказала Догузова. Она отметила, что количество бронирований в период действия акции увеличилось в среднем в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.
По поручению президента России Владимира Путина и правительства программа кешбэка продлена – 16 июня стартовал новый этап продаж, который продлится до 31 июля. Россияне могут купить тур или оплатить проживание в гостинице и отправиться в поездку в любой регион страны с 1 октября по 24 декабря. При этом срок проживания в гостинице должен составлять не менее двух ночей, а бронирование должно быть оплачено картой «Мир». В этом случае туристу вернется 20% от стоимости услуги, но не более 20 тыс. руб., объяснила глава ведомства.
Ранее президент Путин поручил правительству продлить до конца 2021 г. программу возмещения части стоимости туров для всех граждан, предусмотрев при этом в период летних каникул возмещение 50% стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей.