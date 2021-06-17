Россияне потратили на туры с кешбэком 27 млрд рублей за три месяца

По поручению президента России Владимира Путина и правительства программа кешбэка продлена – 16 июня стартовал новый этап продаж, который продлится до 31 июля. Россияне могут купить тур или оплатить проживание в гостинице и отправиться в поездку в любой регион страны с 1 октября по 24 декабря. При этом срок проживания в гостинице должен составлять не менее двух ночей, а бронирование должно быть оплачено картой «Мир». В этом случае туристу вернется 20% от стоимости услуги, но не более 20 тыс. руб., объяснила глава ведомства.