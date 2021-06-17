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Россияне потратили на туры с кешбэком 27 млрд рублей за три месяца

Ведомости

Россияне потратили 27 млрд руб. на туры по стране с кешбэком с 18 марта по 15 июня, сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«За это время программой воспользовалось почти 1,5 млн человек, которые потратили на путешествия 27 млрд руб. Людям по условиям программы автоматически вернулось 5 млрд руб.», – сказала Догузова. Она отметила, что количество бронирований в период действия акции увеличилось в среднем в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.

По поручению президента России Владимира Путина и правительства программа кешбэка продлена – 16 июня стартовал новый этап продаж, который продлится до 31 июля. Россияне могут купить тур или оплатить проживание в гостинице и отправиться в поездку в любой регион страны с 1 октября по 24 декабря. При этом срок проживания в гостинице должен составлять не менее двух ночей, а бронирование должно быть оплачено картой «Мир». В этом случае туристу вернется 20% от стоимости услуги, но не более 20 тыс. руб., объяснила глава ведомства.

Ранее президент Путин поручил правительству продлить до конца 2021 г. программу возмещения части стоимости туров для всех граждан, предусмотрев при этом в период летних каникул возмещение 50% стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей.

Ранее по теме: Правительство продлило срок действия программы детского туристического кешбэка

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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