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Правительство продлило срок действия программы детского туристического кешбэка

Ведомости

Период действия программы, в рамках которой родители могут вернуть 50% стоимости путевок в детские лагеря отдыха, продлили до 20 сентября, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в комментарии ТАСС.

«Кабмин принял решение расширить период отдыха детей в лагерях, за который родителям будет предоставляться возмещение затрат половины стоимости путевки. Компенсация будет осуществляться за период отдыха детей с 10 мая по 20 сентября», — рассказал он.

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Программа детского туристического кешбэка, разработанная по поручению президента России Владимира Путина, стартовала в ночь с 24 на 25 мая. Родители смогут вернуть 50% стоимости путевки, но не более 20 000 руб. Путевка должна быть оплачена банковской картой «Мир», а кешбэк будет возвращен на нее в течение пяти рабочих дней. По оценкам властей, получить кешбэк смогут более 350 000 семей. Список регионов-участников программы определит Ростуризм. Всего на программу выделено 5 млрд руб., сообщал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова отмечала, что за первые три дня действия программы россияне приобрели 21 000 путевок в детские летние лагеря с кешбэком на сумму 700 млн руб. Средняя стоимость путевки составила 33 000 руб.

Ранее по теме: Россияне потратили 700 млн рублей на путевки в детские лагеря с кешбэком

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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