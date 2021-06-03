Правительство продлило срок действия программы детского туристического кешбэка
Период действия программы, в рамках которой родители могут вернуть 50% стоимости путевок в детские лагеря отдыха, продлили до 20 сентября, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в комментарии ТАСС.
«Кабмин принял решение расширить период отдыха детей в лагерях, за который родителям будет предоставляться возмещение затрат половины стоимости путевки. Компенсация будет осуществляться за период отдыха детей с 10 мая по 20 сентября», — рассказал он.
Программа детского туристического кешбэка, разработанная по поручению президента России Владимира Путина, стартовала в ночь с 24 на 25 мая. Родители смогут вернуть 50% стоимости путевки, но не более 20 000 руб. Путевка должна быть оплачена банковской картой «Мир», а кешбэк будет возвращен на нее в течение пяти рабочих дней. По оценкам властей, получить кешбэк смогут более 350 000 семей. Список регионов-участников программы определит Ростуризм. Всего на программу выделено 5 млрд руб., сообщал премьер-министр Михаил Мишустин.
Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова отмечала, что за первые три дня действия программы россияне приобрели 21 000 путевок в детские летние лагеря с кешбэком на сумму 700 млн руб. Средняя стоимость путевки составила 33 000 руб.