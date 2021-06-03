Правительство продлило срок действия программы детского туристического кешбэка

Программа детского туристического кешбэка, разработанная по поручению президента России Владимира Путина, стартовала в ночь с 24 на 25 мая. Родители смогут вернуть 50% стоимости путевки, но не более 20 000 руб. Путевка должна быть оплачена банковской картой «Мир», а кешбэк будет возвращен на нее в течение пяти рабочих дней. По оценкам властей, получить кешбэк смогут более 350 000 семей. Список регионов-участников программы определит Ростуризм. Всего на программу выделено 5 млрд руб., сообщал премьер-министр Михаил Мишустин.