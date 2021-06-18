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Роспотребнадзор создал базу данных мутаций коронавируса

Ведомости

Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал национальную базу данных мутаций коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства.

«В России создана национальная база данных геномных последовательностей вируса SARS-CoV-2», – говорится в сообщении. До сих пор информация о мутациях коронавируса в России была разрозненной, что является тормозящим фактором в борьбе с инфекцией, отметили в ведомстве.

Созданная центром платформа включает в себя базу данных VGARus и программное обеспечение, позволяющее агрегировать информацию о геномах вирусов, сортировать, характеризовать и анализировать поступающие данные. База данных содержит информацию о нуклеотидных последовательностях вирусов SARS-CoV-2 и их мутациях. Она может быть использована для хранения, систематизации и выборки данных для выявления мутаций и определения штаммов вирусов, объяснили в Роспотребнадзоре.

Выложить изучаемые геномные последовательности в национальную базу данных могут все научные учреждения страны, занимающиеся секвенированием геномов коронавируса и зарегистрированные на портале genome.crie.ru. При необходимости новая платформа может использоваться как база для мониторинга за другими инфекциями.

Ранее главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что лечение коронавируса прежними методами в некоторых случаях оказывается неэффективным из-за мутаций вируса. По его словам, без вакцинации разорвать этот «замкнутый круг» невозможно

Ранее по теме: Мурашко заявил о возможной корректировке схем лечения коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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