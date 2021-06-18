Роспотребнадзор создал базу данных мутаций коронавируса

Созданная центром платформа включает в себя базу данных VGARus и программное обеспечение, позволяющее агрегировать информацию о геномах вирусов, сортировать, характеризовать и анализировать поступающие данные. База данных содержит информацию о нуклеотидных последовательностях вирусов SARS-CoV-2 и их мутациях. Она может быть использована для хранения, систематизации и выборки данных для выявления мутаций и определения штаммов вирусов, объяснили в Роспотребнадзоре.