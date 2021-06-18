Роспотребнадзор создал базу данных мутаций коронавируса
Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал национальную базу данных мутаций коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства.
«В России создана национальная база данных геномных последовательностей вируса SARS-CoV-2», – говорится в сообщении. До сих пор информация о мутациях коронавируса в России была разрозненной, что является тормозящим фактором в борьбе с инфекцией, отметили в ведомстве.
Созданная центром платформа включает в себя базу данных VGARus и программное обеспечение, позволяющее агрегировать информацию о геномах вирусов, сортировать, характеризовать и анализировать поступающие данные. База данных содержит информацию о нуклеотидных последовательностях вирусов SARS-CoV-2 и их мутациях. Она может быть использована для хранения, систематизации и выборки данных для выявления мутаций и определения штаммов вирусов, объяснили в Роспотребнадзоре.
Выложить изучаемые геномные последовательности в национальную базу данных могут все научные учреждения страны, занимающиеся секвенированием геномов коронавируса и зарегистрированные на портале genome.crie.ru. При необходимости новая платформа может использоваться как база для мониторинга за другими инфекциями.
Ранее главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что лечение коронавируса прежними методами в некоторых случаях оказывается неэффективным из-за мутаций вируса. По его словам, без вакцинации разорвать этот «замкнутый круг» невозможно