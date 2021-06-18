Азербайджан объявил главу Союза армян России в международный розыск
Прокуратура Азербайджана объявила в международный розыск президента Союза армян России Ару Абрамяна, руководителя группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна, а также главу компании Royalsys Engineering Давида Галустяна, сообщается на сайте ведомства. Ведомство обвиняет их в организации контрабанды оружия.
«Карапетян Самвел Саркисович, Давид Галустян и Ара Абрамян были привлечены в качестве обвиняемых по статьям 100.1, 218.1, 228.3, 279.1 и 206.4 уголовного кодекса, в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста и все они объявлены в международный розыск», — говорится в сообщении.
По версии азербайджанской прокуратуры, указанные лица в течение 2020-2021 гг. осуществляли контрабанду незаконно приобретенного крупнокалиберного боевого огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств в Армению и оттуда в Нагорный Карабах и прилегающие районы Азербайджана. Для этого, как считают в ведомстве, они использовали пассажирские самолеты, грузовой самолет ВВС Армении Ил-76, а также аналогичное воздушное судно, приобретенное Абрамяном.
9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших, по соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика освободила ряд районов Азербайджана, в том числе Лачинский, через который она связана с Арменией. За соблюдением перемирия и безопасностью так называемого Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. будут следить российские миротворцы.